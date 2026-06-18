Talijanski insajder: Como je odbio 50 milijuna za Baturinu

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xNicolòxCampox via Guliver

Martin Baturina i Petar Musa pamtit će susret u Dallasu protiv Engleske po svom prvom golu na svjetskim prvenstvima, ali i po porazu od Engleske (2:4).

Tek što je Baturina zabio golčinu na asistenciju Sučića, talijanski insajder Nicolo Schira lansirao je vijest o interesu Aston Ville, koja je Comu ponudila preko 50 milijuna eura za hrvatskog dragulja.

Talijanski je klub tu bogatu ponudu odbio jer ne planira prodati Hrvata nakon briljantne sezone. Baturina je u Comu krenuo teško pod Fabregasom, ali kada je pohvatao konce talijanskog nogometa, postao je nezamjenjiv.

Behind The Scenes – #Como have turned down a very huge bid (over €50M) from #AstonVilla for Martin #Baturina. The croatian talent is considered non-transferable. #transfers #AVFC — Nicolò Schira (@NicoSchira) June 17, 2026

S osam golova i četiri asistencije u 34 susreta bio je motor momčadi koja je senzacionalno dohvatila četvrto mjesto i povijesni plasman u Ligu prvaka.

Gianluca Di Marzio tvrdio je pak da bi hrvatski reprezentativac mogao otići iz Coma ako dođe ponuda od 80 milijuna eura. Ugovor mu traje do ljeta 2030., a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 30 milijuna eura.