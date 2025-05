Talijanske legende prognozirale bitku za naslov u Italiji, glasao i Cannavaro

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Prošlog vikenda Napoli je remizirao 2:2 protiv Genoe, dok je Inter bio uvjerljiv protiv Torina s 2:0, čime je Serie A još jednom potvrdila da ima jednu od najuzbudljivijih završnica među europskim ligama. Dva kola prije kraja Napoli drži minimalnu prednost – jedan bod više od Intera. Antonio Conte je zasad u blagoj prednosti, no naslov je i dalje potpuno otvoren.

Danas Napoli gostuje kod Parme, a za matematičko osvajanje Scudetta potreban mu je trijumf uz uvjet da Inter izgubi kod Lazija. Parma još uvijek nije sigurna po pitanju ostanka u ligi, dok Lazio, koji dijeli peto mjesto s Juventusom, igra važnu utakmicu u borbi za Europu. U posljednjem kolu Napoli će igrati doma protiv Cagliarija, a Inter čeka neugodno gostovanje kod Coma, koji je u odličnoj formi.

Prema anketi talijanske La Gazzette dello Sport, od deset poznatih nogometnih imena, njih sedam vjeruje da će Napoli uzeti naslov, dok su trojica ostala neutralna. Zanimljivo, nitko nije dao otvorenu podršku Interu.

Marco Materazzi izjavio je da bi Interov naslov u ovoj situaciji bio pravo čudo, dok je Fabio Cannavaro poručio: „Napoli neka uzme prvenstvo, Inter Ligu prvaka – svi zadovoljni.“

Napoli je na početku godine imao krizni period bez pobjede u pet uzastopnih utakmica, što je omogućilo Interu da preuzme vrh. Međutim, Inter je u travnju posrnuo zbog zgusnutog rasporeda – uzeo je samo četiri od mogućih 12 bodova i ispao iz Kupa. Trener Simone Inzaghi ipak ne odustaje od borbe.

Velik uteg za Inter predstavlja i ozljeda Lautara Martineza, koji gotovo sigurno propušta susret s Laziom, no klub se nada njegovom povratku do kraja sezone i finala Lige prvaka. S druge strane, Conte je nakon odlazaka Osimhena i Kvaratskhelije pokazao trenersku genijalnost promijenivši sustav igre. Ako Napoli dođe do naslova, Conte će postati prvi trener koji je osvajao titulu s tri različita kluba u elitnim europskim ligama – Juventusom, Interom i sada, potencijalno, Napolijem.