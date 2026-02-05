Talijani: U Milanu vlada zabrinutost oko Modrića

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

Strepnja na San Siru...

Luka Modrić i dalje oduševljava nogometni svijet svojim igrama, ali u Milanu vlada strepnja oko njegovog potencijalnog odlaska.

Calciomercato piše o tome pod naslovom “Milan je nervozan oko Modrićeve budućnosti. Ništa se još ne zna.”

U tekstu navodi: “Modrić je i u pobjedi protiv Bologne dokazao da je ključni igrač Milana, ali ugovor mu istječe u lipnju i navijači još čekaju dobre vijesti od Hrvata.”

Talijani dodaju:

“Jednako su na iglama i u klubu jer Modrić je nezamjenjiv. Ljetos je došao u Milan iako je imao ponude iz Arabije i SAD-a jer je htio nastaviti igrati na visokoj razini. Očekuje se da bi Modrić mogao ostati još jednu sezonu u Milanu ako momčad izbori nastup u Ligi prvaka iduće sezone.”

Calciomercato završava: “Među navijačima Milana vlada zabrinutost, ali i nada da će uskoro dobiti vijesti kako Modrić ostaje.”