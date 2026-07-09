Talijani tvrde: Modrić ostaje u Milanu još godinu dana, pritisak je urodio plodom

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AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Hrvatski kapetan Luka Modrić i u sljedećoj će sezoni nositi dres talijanskog velikana Milana, pišu talijanski mediji.

Iako mu je ugovor tehnički istekao 30. lipnja te je formalno bio slobodan igrač, osvajač Zlatne lopte iz 2018. godine blizu je odluke o aktivaciji opcije produljenja suradnje za još jednu godinu, što znači da bi ostao na San Siru do lipnja 2027. godine, piše Corierre dello Sport.

Hrvatski novinar za SK: ‘Modrić će ostati još godinu dana u reprezentaciji, a Dinamo u Europi ne može sam vući Hrvatsku’ Amorim: Želim da Modrić ostane u Milanu, on za mene ostaje ključan igrač

O neskrivenoj želji da ga Milan zadrži, govorio je novi trener Rossonera, Rúben Amorim, koji je na svojoj premijernoj konferenciji za medije istaknuo:

“Luka je igrač kojeg apsolutno želimo zadržati zbog njegova iskustva i klase. Već sam dvaput razgovarao s njim, a ako bude potrebno, spreman sam otići opet. On je ključan element za nas, posebno na početku sezone kako bismo imali veći posjed lopte. Ne kažem da će igrati svaku utakmicu, ali u novoj sezoni najozbiljnije računamo na njega.”

Kako piše Corriere dello Sport, ključnu ulogu u Modrićevu ostanku odigrala je upornost klupskog vrha. Uz Amorimove pozive, u akciju su osobno stupili vlasnik RedBirda Gerry Cardinale te klupski savjetnik Zlatan Ibrahimović. Njihov je karizmatični diplomatski juriš urodio plodom i uvjerio hrvatskog maestra na ostanak.

“Modrić će potpisati ugovor pod istim financijskim uvjetima kao i prošle sezone – radit će se o plaći od 4 milijuna eura neto, uključujući bonuse. Iako će ga Amorim u novom sustavu 3-4-2-1 koristiti u nešto drukčijoj ulozi u veznom redu u odnosu na ono što je igrao kod Massimiliana Allegrija, njegova liderska uloga u svlačionici i na terenu ostaje neprocjenjiva za Milan”, piše talijanski medij.