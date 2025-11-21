Talijani se raspisali o preporodu Hrvata, otkrili i njegovu plaću

Podijeli :

Giuseppe Maffia via Guliver

Toma Bašić izborio se za mjesto u prvoj postavi Lazija i klub mu sprema produženje ugovora.

Cijelu je prošlu sezonu proveo na posudbi u Salernitani gdje je proveo težak period, a nakon što je po povratku u Lazio uglavnom ostajao na klupi počeo se spominjati i povratak u Hajduk.

O njemu se sada raspisao talijanski Tutto Mercato, jer se situacija kod hrvatskog nogometaša uvelike promijenila. Naime, dobio je priliku zaigrati u prvom timu i svojim igrama oduševio navijače, posebice nakon gola protiv Juventusa. Talijanski mediji navode da Lazio nema namjeru lako ga pustiti i da je upravo Sarri podržao produženje njegova ugovora.

O njemu pišu u tekstu “Od otpisanog do vrha liste”, gdje objašnjavaju:

“Jesen Tome Bašića puno je više od običnog rimskog listopada. To je pravi preporod koji bi se mogao protegnuti i nakon ove sezone.

Hrvat je, zapravo, bio jedna od tema o kojima se raspravljalo tijekom rasprave o transfernom tržištu nedavno održanom u Formellu, a Maurizio Sarri dao je odobrenje za obnovu ugovora bivšeg Salernitanina igrača”, piše Tutto Mercato.

“Bašićev ugovor istječe na kraju sezone, a njegova značajna plaća iznosi gotovo 2.5 milijuna eura bruto godišnje, uključujući bonuse. Lazio će morati razmisliti o toj brojci, s obzirom na to da trenutačno s realnim rizikom tržišta s nultom isplatom, obnove s povećanjem plaće nisu moguće. Lazio bi mogao rasporediti njegovu plaću na nekoliko sezona, možda potpisati dvogodišnji ugovor s manje-više sličnom cifrom”, zaključuju Talijani.