Talijani se raspisali o Bennaceru, evo što planira Dinamo

Luka Kolanovic via Guliver

Talijanska Gazzetta dello Sport donosi informacije o statusu Ismaela Bennacera u Dinamu te ključan detalj koji bi mu mogao odrediti budućnost.

Ismael Bennacer će se po završetku sezone vratiti u Milan, no prema pisanju Gazzette dello Sport ondje se na njega ozbiljno ne računa za sljedeću sezonu.

Dinamo navodno neće aktivirati opciju otkupa vrijednu devet milijuna eura pa će alžirski veznjak nakon isteka posudbe ponovno formalno postati igrač Milana.

Ipak, talijanski klub već priprema planove za ljetni prijelazni rok i traži rješenje za Bennacerovu budućnost, što znači da bi vrlo brzo mogao promijeniti sredinu.

Za Dinamo to otvara potrebu za novim rješenjem u veznom redu jer Bennacer, unatoč iskustvu i kvaliteti, po svemu sudeći neće ostati na Maksimiru. Glavni razlog takve odluke navodno je financijska strana posla, odnosno visina odštete potrebne za trajni transfer.

Tako će završiti suradnja koja je imala potencijal prerasti u dugoročnu priču, ali se to ipak neće dogoditi.