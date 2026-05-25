Talijani se raspisali: Nisu ispunjena dva glavna Modrićeva uvjeta za ostanak u Milanu

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver

Završnica talijanskog prvenstva ponudila je neviđenu dramu.

U borbi za Ligu prvaka bez elitnog su natjecanja senzacionalno ostali Milan i Juventus, dok su povijesni plasman osigurali Como i Roma. Iz Serie A ispadaju Cremonese, Verona i Pisa.

Najveći tragičar je Milan, koji je na domaćem terenu izgubio od Cagliarija (1:2) prvi put nakon 29 godina. Gosti, kojima utakmica nije rezultatski značila ništa, mogli su i uvjerljivije slaviti da na golu Rossonera nije briljirao Mike Maignan.

Ovaj rezultatski slom navodno izravno kroji sudbinu Luke Modrića. Kako prenose talijanski mediji, plasman u Ligu prvaka bio je prvi Modrićev uvjet za produljenje ugovora koji mu istječe u lipnju.

Gazzetta dello Sport javlja da u klubu vlada izvanredno stanje. Vlasnik Gerry Cardinale i direktor Giorgio Furlani kreću u potpunu rekonstrukciju kluba. Prva žrtva bit će trener Massimiliano Allegri, čiji je otkaz praktički gotova stvar. Upravo je Allegrijev ostanak na klupi bio drugi ključni faktor za Modrićev ostanak u Milanu.

Zbog gubitka Lige prvaka i odlaska trenera, izvjesno je da će 40-godišnji hrvatski kapetan potražiti novi klub. Modrić se sada potpuno okreće reprezentaciji i pripremama za Svjetsko prvenstvo u Americi. Tek nakon turnira donijet će konačnu odluku, hoće li odigrati još jednu klupsku sezonu negdje drugdje ili odlazi u zasluženu mirovinu.