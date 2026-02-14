Talijani se opet dive Modriću: ‘Klasičan njegov potez koji je spasio stvar i sve to vanjskom’

Podijeli :

Gabriele Masotti IPA Sport via Guliver

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić bio je strijelac pobjedničkog pogotka u 2:1 gostujućoj pobjedi Milana protiv Pise u susretu 25. kola talijanskog prvenstva.

Modrić, koji je odigrao čitav susret, odigrao je dupli pas s Riccijem u 85. minuti, potom izbjegao start suparničkog braniča te potkopao loptu preko vratara za konačnih 2:1. Bio je to njegov drugi ovosezonski gol.

Portal Tuttomercatoweb dao mu je ocjenu 7.5, najvišu na utakmici.

“Gotovo je nevjerojatno vidjeti da dvaput zaredom griješi u dodavanju, no čak ni bezvremenski prvak nije nepogrešiv. Problem je riješio vrhunskim potezom, potezom vrijednim Zlatne lopte.”

“Klasa i upornost prvaka. Modrić je kontrolirao utakmicu u završnici, baš kada su domaćini pomislili da će stići do neočekivanog boda. Rossoneri su se mučili, a Modrić je priredio pravu predstavu”, piše La Gazzetta dello Sport pa dodaje:

“Bio je to klasičan Modrićev potez kojim je spasio stvar. Napravio je gotovo sve, započeo akciju, a zatim utrčao u srce kaznenog prostora. A sve to učinio je vanjskom stranom kopačke.”

Football Italia također mu je dala ocjenu 7.5.

“Uložio je ogroman trud tijekom čitavih 90 minuta, i u napadu i u obrani. Postigao je pobjednički pogodak i lijepo dirigirao veznim redom.”

Nisu Modrića zaboravili ni Španjolci, tako da Marca piše:

“Luka je imao trenutak inspiracije, orkestrirao je u protivničkom dijelu terena i vratio Milan na pravi put.”