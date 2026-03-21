Talijani: Sastanak nakon kojeg pada dogovor? Evo što je Milan ponudio Modriću

Luka Modrić, čini se, ostaje u Milanu...

U četvrtak navečer održan je sastanak sportskog direktora Milana Iglija Tarea i hrvatskog reprezentativca, a nakon tog razgovora dodatno je porastao optimizam u redovima Rossonera.

Talijanski velikan uvjeren je da je Modrić sve bliže ostanku na San Siru, a poznati su i prvi detalji ponude, piše Tuttosport.

Kako se navodi, Modriću je ponuđen ugovor vrijedan 4,5 milijuna eura po sezoni, uz dodatne bonuse.

U klubu ga vide kao jednog od ključnih ljudi u projektu povratka u Ligu prvaka. Tare je, prema dostupnim informacijama, Modriću predstavio jasan plan i ulogu koju bi imao u momčadi.