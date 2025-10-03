Talijani otkrili Tudorov plan za Modrića: ‘On je prvi koji će pokušati ‘uprljati’ dodire majstora Luke’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno via Guliver

U Torinu se sve polako priprema za nedjeljni derbi između Juventusa i Milana.

La Gazzetta dello Sport ovako je na početku najavila utakmicu u nedjelju od 20:45.

“Iako su svjetovi Luke Modrića i Kenana Yildiza udaljeni dvadeset godina, mogli bi se susresti više puta na noćnoj utakmici na Allianz stadionu”, pišu Talijani.

“Koja bi mogla biti dodirna točka iskusnog prvaka i onog tko teži tome da to postane? Onaj prostor na terenu na kojem će arhitekt Milanove igre pokušati podići momčad, tamo gdje će biti reflektor, gdje će mladi turski vezni igrač Juventusa imati zadatak stati na put Luki i dobroj igri Milana”, dodaje se.

Juventus je oduvijek pratio Modrića, ističe Gazzetta uz dodatak da trener torinske momčadi Igor Tudor “poznaje njegove kvalitete.”

U strategiji za tu utakmicu odlučio je da “neće stvarati ‘kavez’ kako bi ograničio njegov prostor djelovanja. Bolje je od Yildiza tražiti da uloži malo više žrtve ili obrati više pažnje na taktiku. Prvo on, a onda će to biti zadatak koji zadatak za McKennieja ili, bude li spreman, Thurama.