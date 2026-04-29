Talijani otkrili Modrićev plan oporavka: Evo kad skida šavove i kreće s treninzima

Luka Modrić ove sezone više neće nastupati za Milan. U ponedjeljak je operiran nakon što je u susretu dan ranije zadobio prijelom jagodične kosti pri sudaru s Manuelom Locatellijem.

Operativni zahvat prošao je uspješno, a liječnici procjenjuju da će oporavak trajati između pet i šest tjedana.

Što se tiče reprezentativnih obveza, pod znakom pitanja mogao bi biti njegov nastup u prijateljskim susretima protiv Belgije 2. lipnja i Slovenije 7. lipnja, budući da do tada neće proći punih šest tjedana oporavka. Ipak, ne bi bilo veliko iznenađenje da se Modrić već tada vrati na teren.

Do prve utakmice Hrvatske na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske 17. lipnja proći će više od sedam tjedana, pa bi Modrić do tada trebao biti potpuno spreman.

TuttoMercatoWeb sada donosi nove informacije o njegovom oporavku.

Hrvatskom kapetanu sljedećeg će tjedna biti skinuti šavovi, nakon čega će u trening-centru Milanello krenuti s individualnim programom rada kako bi zadržao optimalnu mišićnu spremu.

U ovoj fazi oporavka Luka Modrić neće trenirati sa suigračima niti sudjelovati u vježbama s kontaktom. Njegov program uglavnom će se sastojati od laganog trčanja i vježbi za noge u teretani, a opterećenje će se postupno povećavati sve do 23. ili 24. svibnja.

Nakon toga još nije odlučeno hoće li Modrić otići u Zadar ili ostati u Milanu kako bi nastavio trenirati u klupskom sportskom centru. Glavni prioritet je da uoči priprema za Svjetsko prvenstvo ostane u što boljoj fizičkoj formi.