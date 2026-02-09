Talijani otkrili koliko bi Dinamo trebao platiti ako želi zadržati Bennacera

Procurio je iznos za koji bi ga Dinamo mogao otkupiti.
Talijanska La Gazetta dello Sport piše da Milan više ne računa na Ismaela Bennacera koji se trenutačno nalazi na posudbi u Dinamu do kraja sezone.
Alžirca bi mogli zadržati u Maksimiru i nakon ove sezone, ali u tom slučaju morali bi istresti ogroman novac, čak 10 milijuna eura, tvrdi talijanski list.
Bennacer je dosad za Dinamo upisao 12 nastupa i postigao jedan gol, no početkom mjeseca zadobio je mišićnu ozljedu, zbog koje nije nastupio u utakmicama protiv Vukovara i Rijeke.
Dok je dolazio u Dinamo dogovoreno je da će Milan pokrivati čak dvije trećine njegove plaće, od ukupno sedam milijuna eura bruto, odnosno 4,5 milijuna eura neto.
To znači da Bennacer u Zagrebu dobiva oko 1,4 milijuna eura od Dinama, a ostatak podmiruju Rossoneri koji imaju ugovor s njim do ljeta 2027. godine.
Prema Transfermarktu vrijedi 9 milijuna eura.
