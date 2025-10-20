Talijani opet oduševljeni Modrićem: ‘Njegovo Veličanstvo Luka, promjena koja prija’

Podijeli :

xMarcoxCanonierox via Guliver

U utakmici 7. kola talijanske Serie A nogometaši Milana su pred svojim navijačima kreirali preokret i svladali Fiorentinu 2:1.

Oba pogotka za Milan je postigao Portugalac Rafael Leao, a Milan je ponovno prvi na ljestvici i ima bod više od Intera, Napolija i Rome.

Kapetan Vatrenih Luka Modrić odigrao je cijeli susret pa ponovno oduševio talijanske medije.

“Luka opet fenomenalan na San Siru. Bio je najbolji i u duelima i u oduzetim loptama. Zatim je pohvalio desetku i dvostrukog strijelca: ‘Fantastičan je, jedva sam čekao igrati s njim'”, piše Gazzetta u uvodu te u nastavku na primjeru opisuje koliko Modrić znači Milanu:

“U jednom trenutku drugog poluvremena Pavlović se upušta u pravi mali okršaj s Keanom, blizu korner zastavice. Guranje, mahanje rukama, stisnute čeljusti, isprepletene noge. Jasno, treba obraniti tek izboreni remi. Nekoliko minuta kasnije Modrić juri Fazzinija, koji je pobjegao u kontru: prati ga uz aut-liniju, tjera ga da se raširi, a zatim mu ispred nosa oduzima loptu gotovo bez kontakta. Kad je opasnost nestala, Pavlović ga nagrađuje otvorenim pljeskom.

Dva različita načina obrane – snaga nasuprot osjećaju za pravi trenutak. Luka je visok 172 centimetra i težak 66 kilograma; ne može igrati u stilu gladijatora, ali naučio je to raditi na svoj način. Pametno, pravovremeno, zauzimajući pravi prostor. Jer u ovoj pobjedi koja je omogućila Milanu da se sam popne na vrh ljestvice, što mu nije uspjelo još od listopada 2023., naslovnicu ne uzima samo Leao. Već i Njegovo Veličanstvo Luka. Promjena koja prija.”

POVEZANO Modrić: Imam suigrača koji je jedan od najboljih na svijetu Leao otkrio što mu je Modrić poručio na prvom treningu: ‘Zagrlio me i rekao da…’

Hvale i Modrićev doprinos u defanzivi.

“Navijači Milana uživaju gledajući ga kako ‘crta’ nogomet, ali sada ga upoznaju i u njegovoj spasiteljskoj ulozi, kao zaštitni zid koji donosi mir onima oko sebe. Nešto poput Milanova Mojsija, koji se uzdiže kad zaprijeti opasnost i širi spokoj. Ovih dana u Milanellu treba prijateljskih lica, onih koja ulijevaju sigurnost.

Kad suigrači padaju jedan za drugim, kao u horor filmu, treba ti netko tko će te povući za ruku. Modrić se oduvijek isticao i u obrambenoj fazi. Naravno, u sjećanju ostaju prije svega njegovi raskošni potezi — udarci vanjskim dijelom stopala, promjene strane, vertikalna dodavanja, sposobnost da vidi linije i prolaze koje drugi ne vide. No tu je i cijela faza igre bez posjeda.

Onaj duel s Fazzinijem bio je samo primjer u moru oduzetih lopti. Najvažniji? U 28. minuti, dok je utakmica bila bez ijednog udarca u okvir gola: Nicolussi Caviglia je pucao iz čiste pozicije, lopta bi sigurno završila u mreži. Nije, jer je Modrić savršeno tempirao klizanje i blokirao udarac. Ovoga puta je Maignan bio taj koji mu je zapljeskao.”

Kažu da je svojim igrama u Italiji ušutkao kritičare.

“Lukino prvo talijansko prvenstvo prava je oda ustrajnosti iako su neki govorili da je Milan njegov predmirovinski projekt. Tijekom prvih kola bio je najbolji po presječenim i oduzetim loptama, a utakmica s Fiorentinom to je još jednom potvrdila.

Bio je najbolji na utakmici po osvojenim duelima (9) i startovima (4). Uz to i po uspješnim dugim loptama (5), što je već postala rutina. Ozljedama prorijeđeni Milan ponovno se oslonio na njega, a on je opet uzeo momčad za ruku, kao i Leao. Zato su nakon utakmice nasmijani zajedno stali pred novinare.”