Talijani o Modriću: ‘Vječni maestro, svjetlo u igri Rossonera’

REUTERS/Daniele Mascolo via Guliver

Milan je u nedjelju u gostima u utakmici 27. kola talijanskog prvenstva pobijedio domaći Cremonese s 2-0.

Do 90 minute bilo je 0:0 iako je na obje strane bilo nekoliko izglednih prilika. A onda se ‘ukazao’ Luka Modrić.

Nakon kratko izvedenog kornera, Modrić je ubacio u kazneni prostor, De Winter produžio glavom, a Pavlović skrenuo loptu u gol za vodstvo Milana 1:0.

Talijanski sportski mediji složni su da je upravo Modrić bio ključna figura susreta. Iako njegova izvedba nije bila na najvišoj razini tijekom cijele utakmice, potez u presudnom trenutku donio je Milanu vrijedna tri boda. La Gazzetta dello Sport dodijelila mu je ocjenu 7 i opisala ga kao „vječnog maestra“ koji je donio potrebnu stabilnost kada je momčad bila pod pritiskom.

Jednaku ocjenu dao mu je i Corriere dello Sport, uz napomenu da je i u 40. godini tehnički najkvalitetniji igrač na terenu. Tuttosport ga je ocijenio s 6.5, istaknuvši da je hrvatski veznjak „svjetlo“ u igri Rossonera te da sama njegova prisutnost podiže razinu igre suigrača.