Talijani o Modriću: ‘Njegovo visočanstvo napravilo je previše pogrešaka’

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić odigrao je čitav susret za Milan koji je u dvoboju 19. kola talijanskog prvenstva odigrao samo 1:1 protiv Genoe.

Za pobjedom više mogu žaliti gosti jer su vodili 1:0 golom Colomba (28) sve do sudačke nadoknade kada je Rafael Leao (90+2) poravnao na 1:1 nakon kornera kojega je izveo Modrić.

Ipak, niti tu nije bio kraj uzbuđenjima jer je Genoa dobila kazneni udarac u šestoj minuti nadoknade, ali je nakon dužeg naguravanja Stanciu u devetoj minuti dodatka pucao preko vrata.

Prvi put nakon dosta vremena Luka Modrić je bio među najslabije ocjenjenim igračima na utakmici. Gazzetta dello Sport dala mu je ocjenu 5.5.

“Njegovo visočanstvo napravilo je previše pogrešaka i to je samo po sebi velika vijesti. Druga je da je Modrić preuzimao premalo rizika, osobito u situacijama kad bi njegovo dodavanje moglo napraviti razliku”, piše Gazzetta o Modriću.

Za najboljeg igrača utakmica proglašen je Genoin stoper Leo Ostigard koji je dobio sedmicu, a najlošije ocjenjen bio je Milanov veznjak Fofana s ocjenom 4.5.

Nešto blaži bio je Corriere dello Sport, koji je Modriću dao šesticu.

“Darežljiv u dodavanjima i koristan u napadu. On je započeo akciju iz koje je Leao izjednačio.”