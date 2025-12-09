Talijani o Modriću: ‘Nije izmislio nogomet kao što inače čini, iako…’

Podijeli :

Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Guliver

Nogometaši Milana vratili su se na vrh ljestvice talijanskog prvenstva nakon što su u zadnjoj utakmici 14. kola velikim preokretom kao gosti svladali Torino 3:2, dok je hrvatski reprezentativni veznjak Nikola Vlašić bio strijelac i asistent za domaće.

Vlašić je doveo Torino u vodstvo u 10. minuti iz kaznenog udarca što mu je bio treći ovosezonski prvenstveni pogodak, da bi u 17. minuti pretrčao čak 50 metara s loptom u nogama prije no što je uposlio Zapatu koji je zatim preciznim udarcem iskosa s desne strane povisio na 2:0.

No, u 24. minuti Rabiot je eurogolom smanjio na 2:1, da bi se ključnim igračem utakmice u nastavku pokazao američki napadač Pulišić koji je u igru ušao u 66. minuti, a onda zabio u 67. i 77. za preokret.

Vlašić je odigrao čitav susret za Torino, dok je kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić odigrao čitav susret za Milan.

Nakon utakmice naravno stigle su ocjene i za veznjaka Milana, Luku Modrića.

Eurosport mu je dao ocjenu 6.

“Pošteno je priznati, čak i najbolji griješe. Ovo mu nije bila najbolja utakmica u karijeri. Nije izmislio nogomet kao što inače čini, iako je po pitanju karizme i dalje u vrhu.”

Sempre Milan dao mu je ocjenu 7.

“Možda zvuči kao da pretjerujem samo zato što se radi o njegovom imenu, ali istina je da je u odnosu na utakmicu protiv Lazija razlika bila ogromna. Čak i ako Milan nije stvarao puno prilika, kontrolirao je igru i to je bilo ključno za iscrpljivanje Torina. Modrić je bio ključ svega toga svojim pametnim kretanjem, fintama, dodavanjima i ostalim.”

“Hrvat razmišlja jasno i igra s loptom čak i u teškim situacijama. Nije imao izravnu ulogu kod golova, ali ravnoteža koju donosi momčadi je ključna”, piše Tuttomercato uz ocjenu 6.5.

Sky Sport Italia mu je dao ocjenu 6, dok je Corriere Dello Sport napisao: “Modrić je vodio igru kada je Torino počeo padati. Ne vidi se da ima 40 godina.”