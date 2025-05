Talijani: Milan želi dovesti Albanca za sportskog direktora

Bivši albanski reprezentativac Igli Tare (51) trebao bi postati sportski direktor AC Milana, objavili su talijanski mediji.

Tare je napustio mjesto sportskog direktora Lazija u lipnju 2023., i to nakon neslaganja s tadašnjim trenerom rimskog kluba Mauriziom Sarrijem .

Rossoneri su u ulozi sportskog direktora željeli vidjeti Tonyja D’Amica (45), koji uspješno obavlja taj posao u Atalanti . No, kad im je stigla odbijenica, okrenuli su se Igliju Tareu , koji je 15 godina bio sportski direktor Lazija u kojem je proveo i dio igračke karijere.

Ukoliko Tare postane sportski direktor AC Milana, to znači da otpada mogućnost da Sarri bude novi trener Rossonera, pišu talijanski mediji. Oni predviđaju da će Tare željeti dovesti sadašnjeg trenera Bologne Vincenza Italiana (47), koji je prije tjedan dana osvojio talijanski Kup, pobijedivši u finalu na rimskom Olimpicu baš AC Milan (1:0).

Za klub u kojem igraju hrvatski reprezentativci Nikola Moro i Martin Erlić bio je to prvi trofej nakon 51 godine posta. No, problem je što Italiano ima ugovor s Bolognom do lipnja 2026.