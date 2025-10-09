Talijani: Inter ozbiljno razmišlja o dovođenju reprezentativca BiH

Podijeli :

Prema navodima talijanskih medija, Inter se ozbiljno raspituje za reprezentativca Bosne i Hercegovine Tarika Muharemovića.

Muharemović je igral Sassuola, a Talijani će uskoro odlučiti idu li po njega ili njegova suigrača Jaya Idzesa.

Prelazak iz Juventusa se pokazao kao dobra opcija obzirom da je nogometaš iz BiH u početnoj postavi, a dobre su izvedbe privukle interes s vrha. Talijanski klub na ljeto planira uložiti sredstva u mladog braniča gdje se kao jedna od opcija nalazi i 22-godišnji Muharemović.

“Inter prati defanzivce Sassuola Jaya Idzesa i Tarika Muharemovića. Izvjesno je da će iz kluba otići Stefan de Vrij i Francesco Acerbi, pa će klub investirati u jednog mladog stopera te jednog koji je već etabliran u svijetu nogometa”, riječi su novinara Pasqualea Guarra.

Obojica su ove sezone važni u Sassuolu pa ostaje vidjeti kome će se Inter okrenuti. Nogometaš iz BiH je i dalje povezan s Juventusom, iako ugovor ima u Sassuolu.

Juventus će tako dobiti polovicu iznosa sljedećeg transfera, čime može biti zadovoljan jer je već ostvario solidan prihod, a on bi mogao dodatno rasti. Za BiH je odigrao sedam utakmica i postigao jedan pogodak, a procijenjena vrijednost na tržištu mu je sedam milijuna eura.