Talijani: Inter je poslao ponudu za Mlačića

Robert Matić / Hajduk.hr

Najkonkretniji interes za braniča Hajduka pokazuje Inter Milan.

Prema pisanju talijanskog portala FC Inter News, povezanog s Gazzettom dello Sport, Inter je već poslao službenu ponudu za Branimira Mlačića, a odluka je sada na Hajduku. Nigdje se ne navodi točan iznos ponude.

Navodno Talijani Mlačiću nude ugovor do 2030. godine i vide ga kao dugoročnu investiciju. Jedna od opcija je i da Inter realizira transfer, a potom mladog stopera ostavi na posudbi u Hajduku do kraja sezone.

S Hajdukom Mlačić ima važeći ugovor do ljeta 2029. godine. Rođen je u Trogiru, gdje je nogometno odrastao u akademiji NK Trogir 1912., a s 11 godina preselio se na Poljud i prošao sve mlađe uzraste Hajduka.