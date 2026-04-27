Talijani: Inteligencija primijenjena na nogomet, još jedna Modrićeva lekcija

Podijeli :

Guliver Image

U Italiji je ponovno bilo hvalospjeva na račun Luke Modrića.

Luka Modrić odigrao je 80 minuta u remiju Milana i Juventusa (0:0), a teren je napustio nakon neugodnog sudara glavama s Manuelom Locatellijem.

Na ‘čizmi’ su opet bile istaknute pohvale za hrvatskog veznjaka, Modrić je opet na terenu bio jedan od boljih igrača na San Siru.

“Inteligencija primijenjena na nogomet, još jedna lekcija hrvatskog veznjaka. U kompliciranoj, čvrstoj i taktičkoj utakmici kvaliteta Hrvata bila je dašak kisika. Nikada se ne štedi, bori se centimetar po centimetar, lopta po lopta, sve do snažnog, ali slučajnog sudara s Locatellijem”, napisao je CalcioMercato, ocijenivši ga 6,5.