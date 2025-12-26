Talijani: Igrač Dinama savršen je za Interov 3-5-2

Podijeli :

xGonzalesxPhoto TobiasxJorgensenx via Guliver

Uprava Intera razmišlja o tome da u siječanjskom prijelaznom roku reagira kako bi zakrpala rupu na desnoj strani.

Denzel Dumfries podvrgnut je operaciji gležnja zbog koje će izbivati s terena dva do tri mjeseca. Zbog toga bi Inter mogao u potragu za njegovom zamjenom već ove zime.

Među raznim profilima koje su ispitivali, jedan se brzo probija prema vrhu liste. Iako su opcije poput Marca Palestra i Brookea Norton-Cuffyja i dalje aktualne, novo ime je nogometaš Dinama, Moris Valinčić, pišu talijanski mediji.

Valinčić je na Maksimir stigao ljetos iz Istre 1961 u transferu vrijednom oko 1,3 milijuna eura i brzo se nametnuo kao standardni prvotimac na poziciji desnog beka, no trenutno se opravlja od ozljede.

“Procijenjen na oko 10 milijuna eura, hrvatski igrač Dinama iz Zagreba čini se kao savršen tip igrača za Interov 3-5-2. Njegov povratak na teren očekuje se baš u siječnju, istodobno s otvaranjem talijanskog prijelaznog roka”, zaključuje se u tekstu SportMediaseta.