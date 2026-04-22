Talijani hvale Sučića: Inter je bio mrtav, a onda je on sve preokrenuo

Petar Sučić odigrao je možda i najbolju utakmicu karijere.
Nogometaši Intera izborili su plasman u finale talijanskog Kupa nakon što su na San Siru pobijedili Como 3:2 nakon prve utakmice bez golova. Bilo je to susret kojeg su obilježili hrvatski reprezentativci Petar Sučić i Martin Batirina, te turski veznjak Hakan Calhanoglu.
Arhitekti novog Interovog preokreta bili su Sučić i Calhanoglu koji su zaslužni za sva tri gola. Sučić, koji je ušao u igru u 60. minuti, je upisao dvije asistencije i pogodak, dok je turski reprezentativac zabio dva gola i dodao asistenciju.
Nakon sjajne predstave Sučića hvale talijanski mediji.
“Sučić preokreće situaciju u trenutku kada je Inter bio mrtav”, piše Sport Mediaset.
“Calhanoglu i Sučić, dva igrača koja stoje iza povratka Nerazzurra, najbolji su igrači Intera”, piše Sky Sport Italia.
“Sučić i Calhanoglu su monumentalni, Fabregas ne zna kako srušiti neman”, navodi TuttoMercatto pa dodaje: “Bio je lucidan u tome da dvaput pripremi pogodak Calhanogluu, a zatim je zapalio San Siro golom koji je Inter odveo u finale.”
Eurosport mu je dao ocjenu 7.5 (samo je Calhanoglu dobio veću, za pola boda) i napisao:
“U suštini, njegov ulazak u igru promijenio je tijek ove utakmice, i to zato što je bio iznimno bistar u odlukama: asistencija za 1:2 bila je uvod u sjajnu zajedničku akciju s Calhanogluom, koji mu je potom uzvratio uslugu i omogućio mu da zabije najvažniji gol svoje karijere.”
Nahvalio ga je i trener Intera, Christian Chivu.
“Ovo je zasluga cijele momčadi, svi rade jako dobro i to pokažu kad dobiju priliku. Ulaskom s klupe jako su nam pomogli, dobro su prepoznali trenutak utakmice. Presudni su bili Diouf, Sučić, ali i Pio Esposito: ova momčad ima ludu želju biti konkurentna.”
