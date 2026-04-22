Talijani hvale Sučića: Inter je bio mrtav, a onda je on sve preokrenuo

xJustPictures.ch JarixPestelaccix via Guliver

Petar Sučić odigrao je možda i najbolju utakmicu karijere.

Nogometaši Intera izborili su plasman u finale talijanskog Kupa nakon što su na San Siru pobijedili Como 3:2 nakon prve utakmice bez golova. Bilo je to susret kojeg su obilježili hrvatski reprezentativci Petar Sučić i Martin Batirina, te turski veznjak Hakan Calhanoglu.

Arhitekti novog Interovog preokreta bili su Sučić i Calhanoglu koji su zaslužni za sva tri gola. Sučić, koji je ušao u igru u 60. minuti, je upisao dvije asistencije i pogodak, dok je turski reprezentativac zabio dva gola i dodao asistenciju.

Nakon sjajne predstave Sučića hvale talijanski mediji.

“Sučić preokreće situaciju u trenutku kada je Inter bio mrtav”, piše Sport Mediaset.

“Calhanoglu i Sučić, dva igrača koja stoje iza povratka Nerazzurra, najbolji su igrači Intera”, piše Sky Sport Italia.

“Sučić i Calhanoglu su monumentalni, Fabregas ne zna kako srušiti neman”, navodi TuttoMercatto pa dodaje: “Bio je lucidan u tome da dvaput pripremi pogodak Calhanogluu, a zatim je zapalio San Siro golom koji je Inter odveo u finale.”

Eurosport mu je dao ocjenu 7.5 (samo je Calhanoglu dobio veću, za pola boda) i napisao:

“U suštini, njegov ulazak u igru promijenio je tijek ove utakmice, i to zato što je bio iznimno bistar u odlukama: asistencija za 1:2 bila je uvod u sjajnu zajedničku akciju s Calhanogluom, koji mu je potom uzvratio uslugu i omogućio mu da zabije najvažniji gol svoje karijere.”

Nahvalio ga je i trener Intera, Christian Chivu.

“Ovo je zasluga cijele momčadi, svi rade jako dobro i to pokažu kad dobiju priliku. Ulaskom s klupe jako su nam pomogli, dobro su prepoznali trenutak utakmice. Presudni su bili Diouf, Sučić, ali i Pio Esposito: ova momčad ima ludu želju biti konkurentna.”