Talijani: Gattuso želi dovesti jednog od najboljih igrača Dinama

Talijanski medij navodi kako se Stojković nalazi među kandidatima za pojačanje rimskog kluba te ga opisuje kao kreativnog igrača sposobnog igrati između linija, uz procijenjenu vrijednost između osam i deset milijuna eura. Gattuso dobro poznaje hrvatski nogomet zahvaljujući radu u Hajduku prije dvije sezone, što se smatra jednim od razloga njegova interesa za Dinamovog veznjaka.

Iza 22-godišnjeg Stojkovića je odlična sezona u kojoj je postigao 13 pogodaka i upisao 12 asistencija, a svojim igrama prometnuo se u jednog od najvažnijih igrača zagrebačke momčadi. Transfermarkt mu je nedavno gotovo značajno povećao vrijednost, s tri na sedam milijuna eura, nakon što je s Dinamom osvojio duplu krunu i dobio priznanje za najboljeg mladog igrača prvenstva.

Unatoč interesu iz Italije, zasad nema informacija da je Lazio poslao službenu ponudu. Stojković ima važeći ugovor s Dinamom, koji zbog njegove važnosti u momčadi i velike tržišne vrijednosti neće lako pristati na prodaju. Ipak, eventualni odlazak u Serie A predstavljao bi velik korak u karijeri mladog hrvatskog nogometaša, dok bi Gattuso u njemu dobio igrača čije kvalitete već dobro poznaje.