Talijani: Eksperiment s Baturinom nije uspio, ne zadovoljava trenerski stožer

Novi Como, pod vodstvom trenera Cesca Fàbregasa, gradi svoj identitet u aktualnoj sezoni kroz kombinaciju pametne politike na tržištu i taktičkih prilagodbi. Iako je momčad još uvijek u fazi traženja optimalne forme, pokazala je dozu stabilnosti i potencijala, ali i dalje pokušava pronaći ravnotežu između iskusnih igrača i novopridošlih.

U toj fazi izgradnje posebno su se istaknula dva igrača, Diego Carlos (32), koji je brzo postao jedan od ključnih vođa momčadi, te Martin Baturina (22), hrvatski veznjak čiji se početak u klubu odvija uz manje medijske pažnje, piše calciocomo.it.

Talijanski portal ističe kako Diego Carlos, bivši igrač klubova poput Porta, Seville i Aston Ville, donosi momčadi iskustvo, autoritet i tehničku sigurnost, a njegov status standarnog prvotimca već je praktički siguran.

S druge strane, Baturina, koji je u Como stigao iz zagrebačkog Dinama za 18 milijuna eura (plus bonusi i 15% od idućeg transfera), zasad nije ispunio očekivanja. U pet nastupa (175 minuta ukupno), od kojih su samo dva bila od prve minute, nije ostavio jači dojam.

Calcio Como piše da je klub Baturinu doveo kao pripremu za moguće odlaske, poput onog Nica Paza, i pokušao razviti vezni red u kojem bi obojica igrala zajedno. No taktički eksperiment nije dao rezultate. Trener Fàbregas se zato odlučio na njihovo naizmjenično korištenje, a Baturina je time postao igrač s klupe.

Njegov angažman na terenu, prema pisanju portala, nije uvijek zadovoljavao trenerski stožer, a vrhunac frustracija bila je javna kritika tijekom utakmice protiv Sudtirola. Kad je konačno dobio priliku od prve minute protiv Sassuola, bio je tek solidan, dok je u susretu protiv Atalante, gdje je igrao kao krilo, djelovao izgubljeno i neučinkovito.

Dodatnu konfuziju stvara i izjava sportskog direktora Carlalberta Ludija, koji je tvrdio da je Baturina “kao stvoren za krilnu poziciju”, premda se to ne poklapa s njegovim stvarnim karakteristikama. Čak je i njegov bivši mentor, Zvonimir Boban, izjavio: “On je osmica, a ne desetka,” jasno dajući do znanja da Baturina nije igrač koji bi trebao igrati u ofenzivnijoj, krilnoj ulozi.

Zbog tog taktičkog nesklada, njegova integracija u momčad ide sporije, no zbog mlade dobi i petogodišnjeg ugovora, Baturina ima vremena za prilagodbu.

Iako dosadašnji učinak nije u skladu s očekivanjima, Calcio Como zaključuje da je njegov talent neupitan. Još uvijek je dio hrvatske reprezentacije i želi izboriti mjesto na Svjetskom prvenstvu, što mu može biti dodatna motivacija da pokaže zašto je u njega uložen veliki novac. Klub mu želi pružiti podršku kako bi izbjegao pad samopouzdanja, a iako navijači gube strpljenje, još uvijek vjeruju u njegov potencijal.

U momčadi koja je i dalje u fazi izgradnje, svaki detalj može imati ključnu ulogu. Diego Carlos se već nametnuo kao lider, dok Baturina još mora dokazati svoju vrijednost i opravdati povjerenje koje mu je ukazano.