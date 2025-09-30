Talijani: Conte je zbog De Bruynea morao pokazati tko je gazda u svlačionici

Nervozna reakcija Kevina De Bruynea, koji je zamijenjen u 72. minuti nedjeljnog derbija s AC Milanom, nagnala je trenera Antonija Contea da pokaže tko je "gazda u svlačionici", objavili su talijanski mediji.
De Bruyne, najzvučnije pojačanje talijanskog prvaka, je u 60. minuti iz jedanaesterca zabio jedini pogodak za Napoli, koji je poražen s 1:2. Conte ga je 12 minuta kasnije povukao iz igre, a belgijski veznjak je otvoreno pokazao nezadovoljstvo takvim potezom trenera Napolija.
Na konferenciji za novinare nakon susreta Conte je poručio De Bruyneu: “Ako misli tako iskazivati nezadovoljstvo mojim odlukama, izabrao je krivu osobu”.
Dan nakon susreta Conte nije pozvao belgijskog reprezentativca da mu u “četiri oka” objasni što ga je zasmetalo, već je pred cijelom momčadi istaknuo da takvo ponašanje neće tolerirati. De Bruyne na to nije reagirao, tvrde talijanski mediji.
