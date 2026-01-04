Sučićev Inter upisao visoku pobjedu i preskočio Modrićev Milan na vrhu Serie A

Podijeli :

xTizianoxBallabio/IPAxSportx/xipa-agency.netx/xx IPA_69696784 IPA_Agency_IPA69696784 via Guliver Image

U posljednjem nedjeljnom susretu 18. kola talijanske Serie A Inter je na San Siru ugostio Bolognu. Nerazzurri su tražili pobjedu kojom bi preskočili Milan na vrhu, a upravo su to i ostvarili. S visokih 3:1 porazili su Bolognu te su preuzeli vrh talijanske lige.

Bolju igru u ovom susretu Inter je okrunio u 39. minuti. Tada je Piotr Zielinski pogodio za 1:0. S tim rezultatom se otišlo na poluvrijeme, a onda je nakon samo tri minute u drugom dijelu Lautaro Martinez pogodio za 2:0.

Na treći pogodak čekalo se do 74. minute, a tada je strijelac bio Marcus Thuram. Bologna je svoj počasni pogodak zabila u 83. minuti kada je strijelac bio Santiago Castro.

Ovom pobjedom Inter je preskočio Milan na vrhu Serie A. Nerazzurri sada imaju 39 dok su Rossoneri Luke Modrića na 38.

U ovom susretu nastupila su dvojica hrvatskih reprezentativaca. Petar Sučić je igrao od 67. minute dok je Nikola Moro započeo susret, ali je zamijenjen na poluvremenu.