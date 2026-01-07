Sučićev Inter slavio u Parmi i povećao prednost na vrhu

Nogomet 7. sij 2026
Nogometaši Intera porazili su na gostovanju Parmu sa 2:0 u susretu 19. kola talijanskog prvenstva iskoristivši kiks Napolija koji je kod kuće odigrao 2:2 protiv Verone.

Inter je poveo u 42. minuti golom Federica Dimarca, a pobjedu “Nerazzurra” potvrdio je Marcus Thuram u osmoj minuti nadoknade. Petar Sučić je za Inter igrao do 69. minute.

Inter sada ima četiri boda više od Milana koji u četvrtak dočekuje Genou, te Napolija koji je kod kuće odigrao tek 2:2 protiv “davljenika” Verone.

