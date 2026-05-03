Sučićev Inter obranio naslov prvaka Italije tri kola prije kraja

Podijeli :

(AP Photo/Luca Bruno) via Guliver Image

U 35. kolu talijanske Serie A Inter je na San Siru tražio bod koji bi im donio drugi uzastopni naslov u Italiji. Nerazzurri su na kraju u utakmici s Parmom došli do sva tri boda te su tako došli do svog 21. Scudetta. Inter je pobijedio s 2:0 te je tako na najbolji način proslavio titulu.

Dugo su igrači Intera lomili Parmu, a onda je u prvoj minuti sudačke nadoknade Marcus Thuram zabio za 1:0. Već tada je bilo jasno da će Inter osvojiti naslov jer Parma ima jedan od najlošijih napada sa samo 25 postignutih golova u sezoni.

Oni su svoj nedostatak nadoknadili sjajnom obranom koja je deveta najbolja u ligi što je za ekipu koja se nalazi na 12. mjestu ipak pozitivna stvar.

U 80. minuti njihova obrana ipak je bila nemoćna jer je Henrikh Mkhitaryan na asistenciju Lautara Martineza zabio za konačnih 2:0.

Inter je ovim slavljem tri kola prije kraja osigurao obranu naslova u Serie A. Pred drugoplasiranim Napolijem imaju prednost od 12 bodova što je nenadoknadivo u preostala tri kola.

U ovom susretu svih 90 minuta odigrao je hrvatski reprezentativac Petar Sučić. Hrvatski veznjak odradio je dobru sezonu u Italiji, a posebno dobru utakmicu odradio je u polufinalu Coppa Italije protiv Coma kada je upisao dvije asistencije, a zatim i zabio gol za pobjedu od 3:2.