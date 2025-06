Sučić: Lautaro mi je poslao predivnu poruku, a svi žele biti kao Luka

Podijeli :

AP Photo/Ryan Sun via Guliver

Bivši nogometaš Dinama, Petar Sučić, dao je veliki intervju za talijanske medije.

U intervjuu za Gazzettu dello Sport otvoreno je Sučić govorio o dolasku u Milano, prilagodbi, ambicijama i dojmovima iz svlačionice.

“Promjena je velika, i u životu i u karijeri, ali sam je jako želio. Sada sam u klubu koji je jednostavno ogroman i želim maksimalno uživati u ovom iskustvu, napredovati kao igrač i kao čovjek. I, naravno, pobjeđivati. Ovdje se pazi na svaki detalj, ali jako me impresionirala i ljudskost svih ljudi u klubu. Svjesni su da dolazim iz potpuno drukčijeg okruženja i da mi treba vremena za prilagodbu. U početku sam bio malo nervozan i emotivan, pitao sam se kako će to izgledati iznutra.

A kad sam stigao, vidio sam suigrače koji su koncentrirani, ali znaju se i opustiti, uživati u trenutku. Kad ih gledaš na televiziji, misliš da su ti igrači strojevi, ali atmosfera u svlačionici je jako pozitivna”, otkrio je Sučić svoje dojmove o Interu.

Finale Lige prvaka protiv PSG-a gledao je iz reprezentativnog kampa.

“Ta utakmica ne odražava stvarnu snagu tih dviju momčadi. Bila je čudna, ne znam što se dogodilo, ali to je sada prošlost. U svlačionici se ne osjeća nikakav trag toga. Moramo gledati naprijed i pokušati dati sve od sebe u ovom natjecanju. Možda je neobično odmah krenuti s prvim klupskim Mundijalom u povijesti, ali meni je to uzbudljivo.”

Već se mjesecima priprema za selidbu u Italiju.

“Privatno sam počeo učiti talijanski i već skoro sve razumijem, iako vi Talijani znate biti jako brzi u govoru… Lautaro mi je poslao predivnu poruku čim sam potpisao i stavio se na raspolaganje kao pravi kapetan. I drugi su tu da pomognu. Calhanoglu je sjajan, a Mkhitaryan mi je, kad zatreba, službeni prevoditelj – govori bezbroj jezika, samo mu još fali hrvatski.”

Posebne pohvale uputio je treneru Cristianu Chivuu.

“Vidi se koliko voli to što radi, sve je precizno i strukturirano. Ono što mi se posebno sviđa kod njega je iskrenost – govori ti sve direktno, bez okolišanja. Zasad mi nije dao nikakav specifičan zadatak osim da se povežem s ekipom i da… razumijem. Da shvatim kako želi da igramo, kako se trenira i gdje sam zapravo došao.”

Otkrio je i da je imao ponude drugih talijanskih klubova-

“Neću reći koji su me klubovi htjeli, ali kad me moj agent nazvao i rekao ‘Zove te i Inter’, sve je bilo gotovo. Odgovorio sam: ‘Želim ići samo tamo’. Ovaj klub je poseban i zbog svih Hrvata koji su ga nosili – razgovarao sam s Brozovićem, Perišićem i Kovačićem, svi su mi rekli isto: ‘Idi u Milano bez razmišljanja’. Poslušao sam njihov savjet.”

O mogućnosti da jednog dana zaigra protiv Modrića:

“Bilo bi posebno igrati derbi protiv Luke ako potpiše za Milan. Zajedno smo igrali samo u reprezentaciji i za sve nas on je najveći. Svi žele biti kao Luka. Ne mogu ni zamisliti kako je igrati protiv njega, ali milanski derbi je jedinstven, kao i San Siro. Kad sam prvi put ušao na stadion, protiv Fiorentine, rekao sam samo: ‘Vau’. To nije stadion, to je hram nogometa.”

Komentirao je s kojim se hrvatskim veznjakom najviše poistovjećuje.

“Ne volim pričati o sebi niti se uspoređivati s drugima jer ljudi odmah pomisle ‘Ovaj se pravi važan’. Nisam takav. Kad kažu da sam novi Brozo, odgovaram da želim biti samo – ja. Najbolja verzija sebe. Mogu igrati kao šestica ili osmica, kako kažete ovdje, ali i na centralnoj poziciji. Trudim se biti moderan, prilagodljiv igrač koji će za Inter napraviti sve što treba. Uostalom, nalazim se u najboljoj veznoj liniji na svijetu – kamo god pogledaš, tu je kvaliteta.”

Naveo je i koja ga imena asociraju na Inter.

“Prvi mi na pamet pada Ronaldo Fenomeno. Onda Stanković, nevjerojatan defenzivni vezni koji mi je uzor zbog načina na koji je držao poziciju. A od drugih veznjaka, reći ću još Sneijder i Figo.”