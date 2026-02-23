Strašna ozljeda Modrićevog suigrača: Ostao ležati na travnjaku pa iznesen na nosilima

Podijeli :

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Nogometaši Parme iznenadili su Milan slavivši sa 1:0 na San Siru u susretu 26. kola talijanskog prvenstva.

Bila je to prva pobjeda Parme na San Siru nakon ožujka 2014. godine, te prvi poraz Milana u posljednjih 25 ligaških susreta. Rossoneri su otvorili sezonu porazom od Cremonesea s 1:2, a potom su spojili 15 pobjeda i devet remija.

Kiks Milana dodatno je pogurao Inter, koji je povećao prednost na deset bodova i 12 kola prije kraja napravio veliki korak prema tituli. Luka Modrić odigrao je svih 90 minuta u dresu Milana, dok Matija Frigan nije konkurirao za sastav Parme.

Utakmicu je obilježila i teška ozljeda Rubena Loftus-Cheeka. Engleski veznjak hitno je završio u bolnici nakon sudara u skoku s golmanom Parme Edoardom Corvijem. On je krenuo boksati loptu, ali je pritom snažno pogodio Loftus-Cheeka u glavu.

Loftus-Cheek se srušio na travnjak u jakim bolovima, a iz usta mu je potekla krv. Iako nije izgubio svijest, ostao je bez nekoliko zuba. Liječnička služba mu je stabilizirala vrat zaštitnim ovratnikom, iznijela ga na nosilima i prevezla u bolnicu.

Naknadne pretrage pokazale su prijelom alveolarne kosti, dijela čeljusti koji drži zube. Zbog ozbiljnosti ozljede čeka ga operacija, a talijanski mediji navode da bi oporavak mogao potrajati mjesecima zbog čega bi mogao propustiti i SP s Engleskom.