Stojković se pridružuje Vatrenom? Talijanski klub kreće u akciju

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xLukaxKolanovicx via Guliver

Za Dinamovim veznjakom Lukom Stojkovićem ne manjka interesa iz brojnih europskih klubova, a Bologna je najnovije ime na listi pretendenata za njegovim potpisom.

Prema najnovijim informacijama koje donosi talijanski novinar Sport Italije Luca Cilli, ozbiljan interes za mladog maksimirskog asa pokazala je Bologna, koja je Stojkovića uvrstila na uži popis ovoljetnih želja.

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“Bologna ide jako na Mikela Amondairana, veznjaka argentinskog Estudiantesa čija je vrijednost oko 9 milijuna eura. Također, klub se raspituje za Luku Stojkovića, veznjaka Dinama iz Zagreba”, objavio je Cilli na društvenoj mreži X.

Ako bi se transfer ostvario, u klubu iz pokrajine Emilije-Romagne pridružio bi se hrvatskom reprezentativcu Nikoli Mori. No, posao je vrlo daleko od zaključenog, tim više što je teško zamislivo da bi Stojković napustio Maksimir prije završetka kvalifikacija za ligašku fazu europskih natjecanja ili za iznos manji od 10-15 milijuna eura.