Što će biti s Martinom Baturinom? Talijani se raspisali o tome kakav mu je status u Comu

xAntonioxBalascox via Guliver

Martin Baturina u talijanskom klubu se nije baš naigrao.

Baturina je ovog ljeta napustio Dinamo i prešao u Como za 18 milijuna eura. U Serie A je skupio svega osam nastupa od čega samo dva od prve minute. Zabio je jedan gol, u 12. kolu na gostovanju kod Torina.

O njemu se sada raspisao i Tuttomercato.

“Početak Baturine u Comu nije bio nimalo jednostavan. Iako je riječ o nogometašu čija se vrijednost procjenjuje na više od 20 milijuna eura i koji nesporno ima vrhunsku kvalitetu, problem mu stvara činjenica da igra na istoj poziciji kao Nico Paz.

Mjesta u početnoj postavi ima samo za jednoga, a Pazove izvedbe zasad ne ostavljaju prostor za promjene. Argentinac je standardan starter, dok se Baturina mora prilagođavati, pa čak i razmišljati o igranju na drugim pozicijama.

U tom je kontekstu zanimljiv potez trenera Cesca Fabregasa, koji je Baturinu protiv Rome koristio kao središnjeg napadača. Takva odluka izazvala je brojne kritike, osobito zbog njegove izvedbe, no bila je to nužna improvizacija. Baturina se trudio ne odskakati negativno protiv momčadi koja često završava utakmice bez primljenog pogotka, a pritom treba naglasiti da mu je to bio tek drugi nastup od prve minute i najduži boravak na terenu dosad.

Posljednjih tjedana pojavile su se i informacije o mogućem interesu drugih klubova, pri čemu se spominjao i Leeds. Ipak, u Comu zasad nema namjeru prodavati hrvatskog veznjaka. U klubu su svjesni da prilagodba na novu sredinu ne ide jednako brzo kod svih igrača, pa se Baturina trenutačno smatra nedodirljivim. Očekuje se da će postupno dobivati više minuta, možda već početkom siječnja”, piše Tuttomercato.