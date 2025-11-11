Srpski reprezentativac o suigraču Modriću: ‘Često ga pitam – jesi li ok? Daj mi tu tajnu’

Podijeli :

AP Photo/Luca Bruno by Guliver

Branič Milana i suigrač Luke Modrića u Italiji otkrio je u velikom intervjuu za stranice reprezentacije svoje zemlje, Srbije, što misli o kapetanu Vatrenih.

Ima li Pavlović objašnjenje za fenomen Luke Modrića?

“Nitko nema objašnjenje. Volio bih da ga imam. Često ga pitam: ‘Jesi li ok? Daj mi tu tajnu, da znam o čemu se radi.’ Nevjerojatan je tip i tako dobra osoba, a o njegovim igračkim kvalitetama ne treba ni govoriti. Mnogo nam znači, dao je našoj momčadi ono što nam je nedostajalo – tu sigurnost. Polazim od sebe: kad mu dodam loptu, više se ne moram brinuti. Nevjerojatno je da je s 40 godina u takvom fizičkom stanju. Ne znam kako bih ga opisao. Sada, recimo, budući da imamo sedam dana pauze između utakmica, ne igramo Europu, vrlo često Mister zna ubaciti teretanu treći dan nakon utakmice, da imamo dva treninga dnevno. Znam iz Partizana, recimo, da za te starije igrače teretana nije postojala, ali on radi sve. Kao robot”, rekao je Pavlović za stranice FSS-a.

Pun je Pavlović pozitivnih dojmova i o treneru Massimilianu Allegriju:

“Bio sam jako razočaran nakon poraza na startu od Cremonesea. Osjećao sam da ovo može biti jako dobra sezona, a onda taj poraz u prvom kolu – primiš dva gola iz dvije prilike, izgubiš prvu utakmicu kod kuće, sjetiš se prošle sezone… Bio sam baš ‘down’, sreo sam ga sutradan, rekao mi je da se opustim, tek smo počeli. Ja mu opet kažem: ‘Da, ali onakva dva gola da primimo iz dvije poluprilike…’ A on kaže: ‘Ništa ne brini, imaš 24 godine, još si mlad za stopera, sve će biti kako treba.’ Nekako ima dobar pristup prema igračima, često u svlačionici razgovara sa svima nama, jako je pozitivna osoba, što je još jedan njegov plus”, zaključio je Strahinja Pavlović u razgovoru za službene stranice Nogometnog saveza Srbije.