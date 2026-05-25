Spremaju se otkazi u Milanu, na udaru i Ibrahimović?

Vlasnik Milana Gerry Cardinale otpustit će sve direktore u klubu, a pod znakom pitanja je i ostanak trenera Massimiliana Allegrija, pišu talijanski mediji.
Milan je u posljednjem kolu Serie A na svom terenu izgubio od Cagliarija s 2:1 i tako ostao bez plasmana u Ligu prvaka, jer je sezonu završio kao peti na ljestvici.
Prema pisanju Gazzette dello Sport, takav završetak sezone donijet će velike promjene u klubu jer se očekuje smjena generalnog direktora Giorgija Furlanija, kao i sportskog i tehničkog direktora, Iglija Tarea i Geoffreyja Moncade.
Kako se navodi, neizvjesna je i budućnost Zlatana Ibrahimovića, koji je savjetnik u klubu, ali i budućnost trenera Allegrija.
Allegrijev ugovor istječe u lipnju 2027. godine, no prema Gazzetti, predstojeće promjene u Milanu mogle bi se odnositi i na talijanskog trenera.
“Morate procijeniti cijelu sezonu, onakvom kakva je bila. Momci su dali sve od sebe“, rekao je Allegri jučer nakon utakmice.
“Radili smo pogreške, ja sam radio pogreške u ovih šest poraza. Rezultat na kraju godine normalno da vuče procjenu na jednu stranu, ali mislim da ćemo morati biti vrlo bistre glave kako bismo donijeli konačnu ocjenu“, dodao je.
