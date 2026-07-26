Sportski direktor Intera: Perišić? Ne, ne, ne i apsolutno ne!

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Progovorio o mogućem dolasku hrvatskog reprezentativca.

Posljednjih se tjedana ponovno glasno šuškalo o povratku Ivana Perišića u milanski Inter, klub u čijem je dresu u 254 nastupa zabio 55 golova.

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Glasine su se rasplamsale jer aktualni talijanski prvak hitno traži rješenje na desnom boku, a i sam je hrvatski reprezentativac priznao kako je već ove zime bio na korak do povratka na San Siro.

Ipak, od tog posla na kraju neće biti ništa. Sportski direktor Nerazzurra, Piero Ausilio, na otvaranju festivala Magna Graecia jasno je dao do znanja da Perišić uopće nije opcija koju klub trenutačno razmatra.

“Još nemamo konkretno ime, provodimo različite procjene. Nažalost, Khalaili je imao problem, što nas je malo usporilo, ali takve su stvari dio nogometa. Često se zaboravlja da je još kraj srpnja i da je do kraja prijelaznog roka ostalo više od mjesec dana. Mirni smo i postupno ćemo pronaći projekt i igrača koji najbolje odgovaraju našim potrebama”, izjavio je Ausilio o planovima za prijelazni rok.

Međutim, kada su ga novinari izravno pitali vraća li se Perišić, sportski direktor Intera bio je odriješit i znatno kraći.

“Perišić? Ne, ne, ne. Apsolutno ne”, poručio je Ausilio.

Talijanski su mediji u siječnju naveliko pisali kako Inter u iskusnom Hrvatu vidi idealno, instantno pojačanje za bočnu poziciju. Perišićevi agenti navodno su već imali usmeni dogovor s Ausilijem, no nizozemski PSV tada je spustio rampu i odbio pustiti svog važnog igrača usred natjecateljske godine.

Hrvatski krilni napadač trenutačno se s PSV-om priprema za novu sezonu, a ugovorom je za Eindhoven vezan do ljeta 2027. godine.