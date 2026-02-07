Španjolci o Modriću: ‘Nedostaje nam… Igra svaku utakmicu, nema ozljeda, bio bi nam fizički blagoslov’

U španjolskoj nogometnoj javnosti itekako žude za povratkom Modrića, posebno kada se pogleda činjenica da hrvatski veznjak na visokoj razini igra u Italiji gdje je odigrao 25 utakmica ove sezone za Rossonere, a na terenu je proveo 1.874 minuta.

Dakle, Modrić nastavlja sa sjajnim partijama, a toga su svjesni novinari španjolskog portala Marca, koji smatraju da bi naš veznjak bio iznimno važan sadašnjoj momčadi Kraljevskog kluba.

“Sada je u Milanu i nema probleme s ozljedama, što je posebno impresivno kada u obzir uzmemo njegove godine i činjenicu da je Serie A fizički teška liga. Kada gledamo trenutno stanje u momčadi Reala, koja je poharana ozljedama, bio bi ‘fizički blagoslov‘ imati igrača poput Modrića, a o nogometnim kvalitetama nije potrebno dodatno govoriti”, pišu u Marci i dodaju:

“U 26 utakmica Milana u svim natjecanjima, samo dva puta nije odigrao svih 90 minuta (njegov prosjek je 83 minute po utakmici). Modrić je neumoran igrač i sigurno bi imao veliku minutaže ove sezone na Bernabéuu”, stoji u tekstu naslovljenom: “Nedostaje nam Modrić: igra svaku utakmicu, nema ozljeda i najbolji je dodavač i osvajač lopte…”.

Kapetan Vatrenih još nije odlučio o svojoj sudbini. Modrić ima opciju produžiti ugovor do 2027. godine, ali čini se da će konačnu odluku donijeti nakon ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva.