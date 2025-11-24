Španjolci: Modrić vlada Milanom

Podijeli :

U jednom od najvećih derbija talijanskog nogometa, 245. izdanju Derby della Madonnina, Milan je kao gost pobijedio Inter 1:0.

Pogodak odluke za 83. pobjedu Milana zabio je Christian Pulišić u 54. minuti. Inter je ostao na 91 pobjedi, dok je 71 susret završio remijem. Luka Modrić je odigrao cijeli susret za Milan, baš kao i Petar Sučić za Inter. O Modriću koji je proveo u Real Madridu 13 godina, raspisali su se i Španjolci.

AS je izvještaj naslovio “Modrić vlada Milanom”, a u njemu piše:

“Inter je bio bolji u izgradnji napada u prvom dijelu, a Dimarco je to ponovno pokazao u 15. minuti, iskoristivši Modrićevu pogrešku u izlasku prema naprijed za udarac desnom nogom koji je završio u korneru. Milan se nakon izbjegnute opasnosti stabilizirao i ubrzao ritam”, piše AS pa zaključuje na kraju teksta:

“Modrić, iskusan i hladnokrvno precizan, spasio je Milan u sudačkoj nadoknadi: Sučić je ubacio iz kornera, a Modrić presjekao akciju. Minimalna, ali velika pobjeda koja raduje Rossonere jer preskaču Inter na ljestvici i dolaze na drugo mjesto. Hoće li se za Scudetto boriti s Romom? Od sada se može reći: da.”

Marca također ističe Modrića u tekstu o milanskom derbiju.

“Suprotno svakoj prognozi, Milan je počeo preuzimati posjed nad Interom u trenutku kad je Modrić podigao ruku, preuzimajući svoju uobičajenu ulogu ‘registe’, i sudjelovao u prvom pokušaju preko Bartesaghijeva udarca dijagonalno, koji je Sommer pratio pogledom. To su, bez sumnje, bili najbolji trenuci Allegrijevih igrača.”