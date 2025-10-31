Spalletti tek stigao u Torino, a navijači Juvea traže da skine tetovažu Napolija

Podijeli :

AP Photo/Frank Augstein via Guliver Image

Luciano Spalletti je i službeno trener Juventusa nakon što je na klupi naslijedio Hrvata Igora Tudora.

Potpisao je ugovor do 30. lipnja 2026. godine, uz mogućnost automatskog produljenja suradnje u slučaju plasmana u Ligu prvaka.

Međutim, poznati stručnjak suočio se s ultimatumom navijača Juventusa, koji traže da ukloni tetovažu Napolija koju je istetovirao na ruci nakon što je s tim klubom osvojio naslov prvaka 2023. godine.

Bio je to prvi naslov prvaka Italije u karijeri za 66-godišnjeg stručnjaka, pa ga je na taj način obilježio. Kako piše Tuttomercatoweb, dio navijača Juventusa poručio mu je da ukloni tetovažu ako misli trenirati njihov klub.

Spalletti je započeo svoju trenersku karijeru prije 30 godina u Empoliju, s kojim je osvojio talijanski Kup Serie C, a zatim momčad doveo u Serie A. Vodio je Udinese početkom stoljeća, s kojim je tri godine zaredom izborio plasman u europska natjecanja, a tijekom sezone 2004./05. ostvario je prvi povijesni plasman u Ligu prvaka za taj klub.

Potom je preuzeo Romu, koju je vodio sljedeće četiri sezone, osvojivši dva talijanska kupa i Superkup. Od 2009. do 2014. Spalletti je vodio Zenit iz Sankt-Peterburga, s kojim je osvojio dvije titule prvaka, kup i ruski Superkup, prije nego što se vratio u Italiju kako bi trenirao Romu, a zatim i Inter.