Službeno: Sarri će u idućoj sezoni voditi Vatrenog

Talijanski nogometni prvoligaš Atalanta i službeno je obznanila ovog ponedjeljka ono što se ranije najavljivalo, novi trener prve momčadi je 67-godišnji Maurizio Sarri.

„S ponosom možemo objaviti da je Maurizio Sarri novi trener Atalante. Njegova karijera uključuje više od 800 utakmica kao trener, a uz to iza sebe ima osvajanje Europske lige s Chelseajem i naslov talijanskog prvaka s Juventusom“, objavila je Atalanta.

Sarri će na toj dužnosti zamijeniti Raffaela Palladina koji je nakon kraja sezone napustio Bergamo.

Prethodno je, tijekom svibnja, Sarri sporazumno raskinuo ugovor s rimskim Lazijem, a uz to je između ostalih tijekom karijere vodio Juventus, Napoli, Empoli, Chelsea i brojne druge klubove.

Prošlu sezonu Atalanta je okončala na sedmom mjestu Serie A čime je osigurala nastup u Konferencijskoj ligi.

Sezonama je jedan od najboljih igrača Atalante hrvatski reprezentativac Mario Pašalić.