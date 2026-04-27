Službeno: Modrić nakon prijeloma jagodične kosti mora na operaciju

Nogomet 27. tra 2026
Daniele Buffa Image via Guliver Image

Luka Modrić pretrpio je snažan udarac u sudaru s Manuelom Locatellijem u nedjeljnom derbiju s Juventusom.

Do nezgode je došlo u 76. minuti utakmice na sredini terena, kada su se Modrić i kapetan Juventusa sudarili glavama. Modrić je nakon toga ostao ležati na travnjaku, a medicinski tim brzo mu je ukazao pomoć. Vidno potresen, nije mogao nastaviti susret pa je izašao iz igre u 79. minuti, kada ga je zamijenio Jashari, dok je teren napustio s ledom na licu.

AC Milan potom je objavio službeno priopćenje u kojem je potvrđena težina ozljede:

“Pregledi obavljeni danas pokazali su prijelom lijeve jagodične kosti koji zahtijeva kirurški zahvat. Operacija je predviđena u narednim satima, a više detalja bit će priopćeno nakon zahvata”.

Prema informacijama Sky Sporta, zahvat bi mogao već biti u tijeku, a više će se znati nakon operacije i procjene oporavka. Gotovo je sigurno da je njegova klupska sezona završena, no očekuje se da njegov nastup na Svjetskom prvenstvu ne bi trebao biti upitan, uz mogućnost igranja sa zaštitnom maskom.

