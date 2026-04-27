Službeno: Modrić nakon prijeloma jagodične kosti mora na operaciju

Daniele Buffa Image via Guliver Image

Luka Modrić pretrpio je snažan udarac u sudaru s Manuelom Locatellijem u nedjeljnom derbiju s Juventusom.

Do nezgode je došlo u 76. minuti utakmice na sredini terena, kada su se Modrić i kapetan Juventusa sudarili glavama. Modrić je nakon toga ostao ležati na travnjaku, a medicinski tim brzo mu je ukazao pomoć. Vidno potresen, nije mogao nastaviti susret pa je izašao iz igre u 79. minuti, kada ga je zamijenio Jashari, dok je teren napustio s ledom na licu.

AC Milan potom je objavio službeno priopćenje u kojem je potvrđena težina ozljede:

“Pregledi obavljeni danas pokazali su prijelom lijeve jagodične kosti koji zahtijeva kirurški zahvat. Operacija je predviđena u narednim satima, a više detalja bit će priopćeno nakon zahvata”.