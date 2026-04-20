Šimić otkrio detalj iz Modrićevih planova za budućnost, evo gdje traži stan

Matteo Gribaudi Image via Guliver

Bivši nogometaš Milana Dario Šimić uoči susreta 33. kola Serie A između Verone i Milana govorio je za DAZN o aktualnoj situaciji u klubu, ali i o budućnosti Luke Modrića.

Legendarni Vatreni započeo je osvrtom na ambicije kluba te izrazio žaljenje zbog odlaska Paola Maldinija:

“Povratak u vrh ne događa se preko noći. Žao mi je što Paolo Maldini više nije ovdje, s njim bi sve bilo puno lakše”, rekao je.

Ipak, najviše je reakcija privukao komentar o Luki Modriću.

“Razgovarao sam s Lukom i vidio sam da je jako sretan u Milanu i Milanellu. Rekao mi je da još nije odlučio hoće li ostati još jednu godinu. No, primijetio sam da traži stan. Ne ulazim u njegove obiteljske stvari”, otkrio je Šimić, a njegove riječi prenosi Calciomercato.