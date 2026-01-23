Šestica Intera protiv Pise, Sučić igrao sat vremena

Vodeći sastav talijanskog nogometnog prvenstva Inter u prvom je dvoboju 22. kola kao domaćin svladao Pisu 6:2.

Gosti iz Pise fantastično su otvorili dvoboj i poveli sa 2:0 golovima Morea (11, 23), prvo je napadač Pise iskoristio pogrešku vratara Sommera, a kod drugog je poentirao glavom nakon udarca iz kuta. No, Inter je uspio preokrenuti s tri gola u samoj završnici prvog dijela, prvo je Zielinski (39-11m) realizirao kazneni udarac nakon nepotrebnog igranja rukom Tramonija, a zatim su Lautaro (41) i Esposito (45+2) pogađali iz igre za 3:2.

Taj je rezultat vrijedio sve do 82. minute da bi Dimarco (82), Bonny (86) i Mhitarjan (90+3) učinili pobjedu uvjerljivom.

Petar Sučić je igrao za Inter do 61. minute, dok Adrian Šemper zbog ozljede nije konkurirao za nastup u sastavu Pise.

Vodeći Inter sada ima 52 boda, šest više od drugog Milana, dok je Pisa ostala na 14. bodova, koliko ima i 19. Verona.