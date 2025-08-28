Šeško ‘izgurao’ Hojlunda iz Manchestera, Danac odlazi u Napoli

Podijeli :

Talijanski prvak Napoli mogao bio do kraja tjedna finalizirati dolazak napadača Manchester Uniteda Rasmusa Hojlunda (22), koji je postao višak u "Crvenim vragovima" dolaskom slovenskog golgetera Benjamina Šeška.

Danski reprezentativac trebao bi doći u Napoli na jednogodišnju posudbu, a u ljeto sljedeće godine klub podno Vezuva morao bi otkupiti njegov ugovor, objavili su talijanski mediji.

Uprava Napolija pokušala je obaveznu kupnju uvjetovati time da Hojlund mora skupiti određeni broj odigranih utakmica, te da klub mora osigurati plasman u Ligu prvaka. No, Manchester United je inzistirao na tome da ne smije biti nikakvih uvjeta, te da talijanski klub sljedećeg ljeta obavezno mora kupiti Hojlunda, bez obzira na njegov učinak. Na kraju je Napoli pristao na Unitedove uvjete. Mediji procjenjuju da će Napoli za Hojlunda morati platiti 45 milijuna eura odštete.

Danski napadač ima iskustvo igranja u Italiji, jednu sezonu (2022/23) proveo je u Atalanti. Tada je zabio deset golova i dodao četiri asistencije. U Italiji se je zadržao samo jednu sezonu, a United ga je prije dvije godine kupio za 77 milijuna eura. Na Old Traffordu su imali velika očekivanja, ali Hojlund je podbacio, prošle sezone postigao je samo četiri gola u Premier ligi.