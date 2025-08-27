Serie A se jednom riječju naklonila Petru Sučiću

Podijeli :

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Hrvatski reprezentativac Petar Sučič oduševio je svojom igrom u Italiji.

U posljednjem susretu prvog kola talijanskog nogometnog prvenstva Inter je na Giuseppe Meazzi pobijedio Torino s 5:0 ostvarivši najuvjerljiviju pobjedu kola.

Domaćin je poveo u 18. minuti golom Alessandra Bastonija nakon ubačaja iz kornera. Nicolo Barrela je nabacio, a Bastoni glavom pogodio za vodstvo Nerazzurra.

Na 2:0 je 36. povisio Marcus Thuram kojem je lijepo podvalio hrvatski reprezentativac Petar Sučić. Lautaro Martinez je u 52. minuti zabio za 3:0, da bi Thuram u 62. minuti glavom pogodio za velikih 4:0.

Konačnih 5:0 u 72. minuti je postavio Ange-Yoan Bonny koji je pet minuta po ulasku u igru zabio prvijenac za Inter.

Nakon te utakmice Petar Sučić dobio je mnogobrojne pohvale, a stigla je jedna i od Serie A. Na svom Instagram profilu objavili su fotografiju Sučića te samo napisali:

“Petar Sučić. Klasa.”