Sergio Ramos gledao Modrića u Milanu pa poslao poruku na hrvatskom

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Bivši kapetan Reala Sergio Ramos pojavio se u Milanu kao gost Luke Modrića na velikom nedjeljnom derbiju Milana i Intera. Taj je derbi Milan dobio s minimalnih 1:0.

Legendarni Španjolac nakon susreta objavio je zajedničku fotografiju s Modrićem, uz poruku na hrvatskom jeziku:

“Pravi brat. Darovi nogometa”, poručio je Ramos.

Ramos i Modrić godinama su dijelili svlačionicu Real Madrida, gdje je upravo Ramos bio kapetan Modriću. Tijekom zajedničkog razdoblja u Realu upisali su čak 282 nastupa u istom dresu i ostali u bliskim odnosima.

Trenutačno je Ramos bez kluba nakon što je u siječnju otišao iz meksičkog Monterreya.