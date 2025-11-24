Šemperova Pisa dvaput vodila, Sassuolo ipak izborio remi

Podijeli :

Daniele Buffa via Guliver

U susretu 12. kola talijanskog nogometnog prvenstva Sassuolo i Pisa su odigrali 2-2, a za goste je branio hrvatski vratar Adrian Šemper.

Gosti su imali 1-0 i 2-1 i sekunde su ih dijelile od druge pobjede sezone, ali je domaćin ipak uspio izjednačiti.

Pisa je povela već u četvrtoj minuti golom M’Bale Nzole iz jedanaesterca, no samo dvije minute kasnije izjednačio je Nemanja Matić sjajno pogodivši iz voleja svladavši nemoćnog Šempera.

Henrik Meister je u 81. minuti doveo goste do nove prednosti, ali je Kristian Thorstvedt izjednačio u petoj minuti nadoknade. Za Pisu je cijeli susret branio Adrian Šemper.

Sassulo je deveti sa 17 bodova, dok je Pisa na 16. poziciji sa 10 bodova.