Sarri nahvalio Bašića nakon pobjede protiv Modrićevog Milana: ‘On je možda najbolji igrač kojeg imamo’

(AP Photo/Antonio Calanni) via Guliver Image

Trener Lazija Maurizio Sarri komentirao je pobjedu svoje momčadi 1:0 nad Milanom, kojom je izboren plasman u četvrtfinale talijanskog kupa. U izjavi je spomenuo i hrvatskog veznjaka Tomu Bašića. Podsjetimo, jedini pogodak na utakmici postigao je Mattia Zaccagni glavom nakon kornera, iznenadivši milansku obranu i odveo Lazio među osam najboljih, gdje ih očekuje aktualni pobjednik natjecanja – Bologna.

“Bilo nam je drago što je više od 40.000 ljudi došlo na Olimpijski stadion i stvorilo žestoku buku. Bilo je to ugodno za dečke, jer su bili posramljeni na kraju posljednje domaće utakmice, čak i poniženi. Trebalo im je ovo”, rekao je Sarri, a onda pohvalio učinak hrvatskog veznjaka.

“Istina je, stigao je s velikim očekivanjima, ali dijelom našom krivnjom, a dijelom njegovom, nekako je zalutao. Nisam dvojio oko njega, a on nam uzvraća dobrim izvedbama. Što se tiče kretanja, on je možda i najbolji igrač kojeg imamo.”

Bašić je ove sezone upisao 10 nastupa za Lazio. Zabio je pobjednički gol u susretu protiv Juventusa (1:0) u 8. kolu Serie A te upisao asistencije u utakmicama s Torinom i Lecceom.

Nekadašnji veznjak Hajduka u inozemstvu igra od 2018., kada je potpisao za Bordeaux. U Rim je stigao 2021. i dosad je skupio 80 nastupa za Lazio. Prošle sezone uglavnom je bio na klupi ili tribinama i bio blizu odlaska, no početkom ove sezone situacija se preokrenula te je postao važan član Sarrijeve momčadi.