Saga ide dalje: Mlačić neće konkurirati ni za utakmicu s Istrom?

HNK Hajduk Split

Situacija oko transfera Branimira Mlačića u Inter i dalje je neizvjesna.

Iako je Hajduk već dogovorio odštetu od 5,5 milijuna eura uz bonuse i ostanak igrača na posudbi, posao je zapeo na strani igrača i njegova oca, koji traže dodatne garancije vezane uz daljnji razvoj.

Zbog neriješenog transfera Mlačić vrlo vjerojatno neće konkurirati za utakmicu protiv Istre, prenosi Dalmatinski portal.

Propustio je i posljednje dvije pripremne utakmice protiv Posušja i Širokog Brijega, pa trener Gonzalo Garcia mora tražiti nova rješenja u obrani, uz povratak Marina Skelina, oporavak Zvonimira Šarlije te već dostupnog Rona Racija.

Tako bi se Mlačić mogao pridružiti izostancima Ante Rebića, Marka Livaje i Rokasa Pukštasa, no za razliku od njih ne zbog kartona ili ozljede, već specifične situacije oko transfera.

Susret Hajduka i Istre igra se u nedjelju, 25. siječnja, od 15 sati na Poljudu.