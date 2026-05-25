Romano: Allegri dobio otkaz u Millanu, Modrić dobiva novog trenra

Podijeli :

AP Photo/Antonio Calanni via Guliver Image

Nakon što je AC Milan u posljednjem kolu šokantno ostao bez Lige prvaka, milanski klub je donio veliku odluku.

Kako javlja Fabrizio Romano, Milan je otpustio Massimiliana Allegrija koji je na klupu sjeo 2025. godine. Bio je to njegov drugi mandat na klupi Rossonera, ali ovaj je trajao znatno kraće te je bio znatno manje uspješan.

Još uvijek se ne zna njegov nasljednik, a osim Allegrija klub je napustio i izvršni direktor Giorgio Furlani.