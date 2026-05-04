Roma uvjerljivom pobjedom preskočila Como i zaprijetila Juventusu u borbi za Ligu prvaka

(AP Photo/Gregorio Borgia) via Guliver Image

Nogometaši Rome primakli su se na samo bod zaostatka za četvrtim Juventusom u borbi za zadnje mjesto koje vodi u Ligu prvaka sljedeće sezone iz talijanske lige zahvaljujući 4:0 pobjedi protiv Fiorentine u zadnjoj utakmici 35. kola.

Strijelci za Rimljane bili su Mancini (13), Wesley (17), Hermoso (34) i Pisilli (58).

Marin Pongračić igrao je prvo poluvrijeme za Fiorentinu koja je ostala 15. sa 37 bodova, dok je Roma stigla na peto mjesto sa 64 boda, jednim manje od četvrtog Juventusa, a tri manje od trećeg Milana, dok šestom Comu bježi dva boda.

Inter je tri kola prije kraja osigurao naslova sa 82 boda, 12 više od drugog Napolija.